Bağdat Büyükelçisi İnan: "İlişkilerimizi somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz"

Irak Cumhurbaşkanı Reşid'in eşi Ahmed'in, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Türkiye'ye yönelik bazı suçlamalarına karşı soruları yanıtlayan Büyükelçi İnan şu ifadeleri kullandı:

"Bu asılsız iddiaları biz de gördük. Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Biz Türkiye olarak Irak ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu irademizi esasen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a nisan ayında yaptıkları son ziyarette işbirliği alanlarına ilişkin imzalanan 30'a yakın anlaşmayla karşılıklı olarak teyit ettik. Söz konusu işbirliği alanları arasında terörle mücadele de var. Kaldı ki Irak tarafı terör örgütü PKK'yı geçtiğimiz mart ayında 'yasaklı örgüt' ilan etti."

Türkiye ve Irak'ın başta terörle mücadele olmak üzere ilişkilerin karşılıklı çıkar temelinde daha iyi bir noktaya taşınması için gerekli kararlılığı ortaya koyduğunu da söyleyen İnan, "Biz, ilişkilerimizi asılsız iddiaları tartışarak değil, somut projeler üzerinde çalışarak derinleştireceğiz" dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in eşi Şahnaz İbrahim Ahmed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarında bölgedeki "köyleri hedef aldığı, tarım alanlarının yandığını" iddia etmişti.

Ahmed, TSK'nın terör örgütüne yönelik son günlerdeki operasyonları sonrası bölgede "bir okul ve kilisenin de yıkıldığını" öne sürmüştü.