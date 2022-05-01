Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden, şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ve şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, şu sözleri kullandı:

"Eren Abluka-5 operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz’e ve Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Mümin Çarkcı’ya Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."