Haber Giriş: 1 Mayıs 2022 Pazar 18:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan şehitler için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ve şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı üzerinden, şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz ve şehit Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, şu sözleri kullandı:
"Eren Abluka-5 operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz’e ve Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Mümin Çarkcı’ya Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Eren Abluka-5 operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman Jandarmamız İsmail Can Akdeniz’e ve #PençeKilit operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Mümin Çarkcı’ya Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 1, 2022
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/rv3m2NLhKM
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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