Türkiye'nin görsel ve işitsel hafızası TRT, 58 yaşında.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve beraberindeki yöneticiler Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mehmet Zahid Sobacı mozoleye çelenk bıraktı. Heyet, Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli kulesine geçildi.

"TRT hem bellek, hem gelecektir"

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan TRT Genel Müdürü Sobacı, şu sözleri söyledi:

“Türkiye Radyo Ve Televizyon Kurumu bugün 58 yaşında. TRT hem bellektir, hem de gelecek şiarı doğrultusunda köklerimizden aldığımız güç ve geleceğe inancımızla kurumumuzun varlık sahasını her geçen gün genişletiyor ve etki alanını güçlendiriyoruz.”

"Yapımlarımız 7 kıtada izleniyor"

Mehmet Zahid Sobacı, TRT'nin dünyadaki en önemli yayın kuruluşlarından biri olduğunun altını çizdi:

“Uluslararası yayın birliklerinde söz sahibi olan TRT, 7 kıtada izlenen yayınları ve yapımlarıyla dünyanın en önemli yayın kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak bugün geldiğimiz noktada 18 televizyon kanalı, 17 radyo istasyonu, onlarca dijital uygulama, ulusal ve uluslararası çok sayıda etkinlikle ülkemizi hakkıyla temsil ediyor, dünyanın en kritik meselelerine odaklanıyor ve tüm insanlık adına ortak tartışma zeminleri oluşturuyoruz.”