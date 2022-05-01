Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin 58'inci yaşını TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya gönderdiği mesajla kutladı.

Mesajında, TRT'nin kamu yayıncılığında dünyanın önde gelen kurumları arasında yer aldığına dikkati çeken Erdoğan, "TRT, radyo ve televizyon yayınlarının yanı sıra dijital mecralar ve farklı platformlarda da yenilikçi çalışmalara imza atmaktadır." dedi.

Erdoğan, TRT'nin haberden spora, müzikten belgesele, çocuktan kültüre bütün kanallarıyla örnek olmayı sürdürdüğünü; Türkiye'nin görsel ve işitsel hafızasını oluşturduğunu vurgulayarak, "TRT, uluslararası kanallarıyla da ülkemizin dünyadaki sesi olmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı mesajında, TRT’nin yenilikçi yayıncılık çizgisiyle nitelikli ve özgün projeleri hayata geçirmeye devam edeceğine inandığını da söyledi.