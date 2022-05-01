1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmak, Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakmak ve basın açıklaması yapmak, Maltepe Etkinlik Alanı'nda ise miting yapmak amacıyla talepte bulunan sendika ve sivil toplum kuruluşlarına, izinlerin verildiği hatırlatıldı.

Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli ise alınan kararlara aykırı, izinsiz toplantı ve gösteri yapmak amacıyla yürüyüş yapan ve slogan atan, güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan ve karşılık veren 164 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yakalanan kişiler hakkında işlem başlatıldı.