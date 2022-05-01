İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin kuruluşunun 58'inci yıl dönümü dolayısıyla TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'ya kutlama mesajı gönderdi.

TRT'nin Türkiye’de televizyon yayıncılığının ilklerini hayata geçiren bir okul olduğunu söyleyen Altun, "TRT, varlık gösterdiği alanı her geçen gün genişleterek etki gücünü artırmaktadır." dedi.

Altun, "TRT, kamu yayıncılığının gerektirdiği sorumlulukla milli, manevi ve kültürel değerlerimize sahip çıkan, yayın çeşitliliği ve kalitesi ile göz dolduran öncü bir kurum olarak yoluna devam etmektedir. TRT, radyodan televizyona, dijital platformlardan uluslararası etkinliklere kadar geniş bir yelpazede 'hem bellek hem gelecek' olma düsturuyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla milletimizi gururlandırmaktadır." diye konuştu.

TRT'nin farklı dillerdeki uluslararası yayınlarıyla da Türkiye'nin sesini milyarlarca insana duyurduğunu aktaran Altun, TRT yapımlarının aynı zamanda Türkiye'nin kültürel diplomasi enstrümanları arasında yer aldığına dikkati çekti.

Altun, şöyle devam etti:

"İnsan odaklı yayın çizgisiyle toplumumuzun her yaş ve her kesimi tarafından beğeniyle takip edilen, yayın içerikleriyle güven veren ve gönüllere hitap eden TRT, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızla ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle bağımızı güçlendirmenin de vasıtalarından biri konumundadır. Türkiye’nin uluslararası markalarından biri haline gelen TRT’nin, bundan sonra da yenilikçi, özgün ve güçlü projelere imza atmayı sürdüreceğine inanıyorum."

Altun mesajında TRT yönetimi ve çalışanlarını da tebrik etti.