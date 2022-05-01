Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 ülkeyi kapsayan Latin Amerika turunu tamamladı.

Türkiye dönüşünde, TRT Haber spikeri Fuat Kozluklu'nun da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Türkiye artık bölgesel bir güç değil küresel bir güç."



Latin Amerika turunu tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Detayları Çavuşoğlu'nun yoğun diplomasi turuna eşlik eden @trthaber Spikeri Fuat Kozluklu aktardı. pic.twitter.com/JiU89ntUqb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 1, 2022

Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık bölgesel bir güç değil küresel bir güç olduğunu söyledi. Ankara'nın, Rusya-Ukrayna ara buluculuğundaki rolünün dikkati çektiğine vurgu yaptı:

"Hepsinin ortak söylediği şu; Türkiye’nin yaptığını hiç kimse yapamazdı. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. İyi ki siz varsınız."

"Uruguay SİHA'ları yakından takip ediyor"

Çavuşoğlu, Uruguay'a dışişleri bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyareti değerlendirdi:

"2 anlaşma imzalandı. Türk savunma sanayii, özellikle SİHA'lar yakından takip ediliyor, bir 'oyun değiştirici' olarak görülüyor"

"SİHA'lar Ekvador'da da ilgi odağı"

Ekvador ziyaretinde 3 anlaşma imzalandığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türk İHA ve SİHA’larının Ekvador’da da ilgi odağı olduğunun altını çizdi:

"Savunma sanayimizle ilgililer. İHA ve SİHA’larla Venezuela sınırı özelinde çok ilgileniyorlar. Yatırım talepleri var. Biz de kendilerine 'Yatırım yapan Türk şirketlerini koruyun' dedik."

"Brezilya arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladı"

Çavuşoğlu, turun Brezilya ayağının, en önemli ziyaretlerden biri olduğunu söyledi.

Buradaki temaslarında da Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına dair arabuluculuk çabalarının takdirle karşılandığını söyledi:

"Türkiye’den başka bir ülkenin bunu yapamayacağını dile getirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu yapabildiğini söylediler. Brezilya Cumhurbaşkanı, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarar görürse bazı önemli ülke liderleriyle Moskova’ya ortak bir ziyaret düzenlemeye hazır olduklarını söyledi."

Kolombiya'da "nadir durum"...

Bakan Çavuşoğlu, üst düzey ilgi gördükleri Kolombiya'nın, gezinin en sıcak durağı olduğunu söyledi:

"Cumhurbaşkanı Duke, beraberinde 4 bakan, 2 bakan yardımcısı ile kabul etti, ardından basın toplantısı düzenledi. Bu çok nadir bir durum."

"Panama'da 6 yıldır bekleyen anlaşma yarım saatte imzalandı"

Panama temaslarında da üst düzey kabul gördüklerini söyleyen Çavuşoğlu, "6 yıldır bekleyen anlaşma yarım saatte imzalandı" dedi.

"Venezuela büyük mesafe kat etti"

Venezuela'nın büyük mesafe kat ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu ülke ile 7 anlaşma imzalandığını, Venezuela'nın Türk iş insanlarını beklediğini kaydetti.