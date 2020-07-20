Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Köprülü, Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini ileterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a plaket takdim etti.

Oktay da konuşmasında, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu, Kıbrıs Türk halkıyla gönül bağı bulunduğunu ve Kıbrıs Türklerini Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.

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Kabulde, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş da hazır bulundu.