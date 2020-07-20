Haber Giriş: Kaynak: AA
Fuat Oktay, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Köprülü'yü kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü'yü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Köprülü, Kıbrıs Barış Harekatı dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini ileterek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a plaket takdim etti.
Oktay da konuşmasında, Kıbrıs'ın Türkiye'nin milli davası olduğunu, Kıbrıs Türk halkıyla gönül bağı bulunduğunu ve Kıbrıs Türklerini Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı.
[Fotoğraf: AA]
Kabulde, KKTC'nin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş da hazır bulundu.
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