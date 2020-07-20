Koyun yünü, tezgahlarda önce ipliğe, ardından dev halılara dönüşüyor. Manisa'nın Demirci ilçesi, cami halısı üretiminde Osmanlı döneminden bu yana tüm dünyada haklı bir üne sahip.

Ayasofya Camii'nin halıları da Demirci'deki bu tezgahlarda dokunuyor.

Cuma günü 24 Temmuz'da Ayasofya Camii'nde serilecek olan halı, Osmanlı dönemi mimarisinin renklerini, tonlarını taşıyor. Cam göbeği ve turkuaz ağırlıklı bir tonda.

Halı üreticileri tarihin bir parçası olmaktan dolayı gururlu

Ayasofya Camii için özel olarak üretilen halı yüzde yüz yün. 2 bin 600 metrekarelik halının ipleri insan sağlığına zarar vermeyen reaktif boya teknolojisi ile boyandı. Turkuaz rengi ve tonlarının kullanıldığı halı, mimariye uygun desenlerle bezendi.

Halı Üreticisi Behçet Özkul:

"Özel bir halıdır. Metrekaresi 5 kilogram ağırlıkta olup renkleri bizzat Reis-i Cumhurumuz Recep Tayyip tarafından seçilmiştir. Bizler de tarihin bir parçası olmaktan dolayı Manisa Demirci ilçesi halı üreticileri olarak gurur duyuyoruz.”

Alev almaz, antibakteriyel

Motifler; tarihçi, mimar ve din uzmanları tarafından ortak belirlendi. Ayasofya Camii'nin yeni halısına alev almaz ve antibakteriyel özellik de kazandırıldı. Temizlenen cami zeminine önce keçe serildi. 24 Temmuz'a kadar 4 bin metrekarelik halının yarısı camiye serilecek. Kalan 2 bin metrekarelik bölümün döşeme işlemi ise restorasyonun ardından yapılacak.

Halı Üreticisi Behçet Özkul:

"Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İnşallah 24 Temmuz Cuma günü biz zemin kaplaması kullanılacak halıyı yerine döşemiş olacağız."

30 ülkeye ihraç ediliyor

Başta İstanbul'daki tarihi camiler olmak üzere Türkiye'deki büyük camilerin zeminleri Manisa Demirci halıları ile kaplı.

Demirci'de dokunan yün halılar, 30 ülkeye ihraç ediliyor.