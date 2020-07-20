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MHP'li Enginyurt disipline sevk edildi
[Fotoğraf: AA ]
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamalarından dolayı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
MHP'den Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile ilgili açıklama yapıldı.
Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın imzasını taşıyan yazıda Enginyurt'un, basına yansıyan açıklamalarından dolayı ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.
Etiketler: son dakika mhp Cemal EnginyurtSon Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:11
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