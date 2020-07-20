İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan video serisinde, Türkiye'ye getirilen vatandaşların tahliye ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları ve Türkiye'nin desteğine ilişkin bilgilere yer verildi.

Ukrayna

İlk videoda, Ukrayna'da yaşayan anne ve kızın görüntüleri yer aldı. Anne Ayla Çetinyılmaz, "Türk vatandaşı olmaktan gurur duydum. Hükümetimize bize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim fiziki sınırlarımız başkadır, gönül sınırlarımız bambaşkadır. Türkiye, Türkiye'den büyüktür" sözlerine de yer verildi.

Türkiye, COVID-19 sürecinde dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarını yalnız bırakmayarak, 131 ülkeden 94 bin 425 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi.

İrlanda

İkinci videoda ise İrlanda'da yaşayan bir Türk vatandaşının görüşlerine yer verildi. Videoda, Ayten Sevil, "Vatandaşlarını başka ülkelerde yalnız bırakmayan tek pasaport Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportu" dedi.