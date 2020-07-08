Terörle mücadele yurtiçinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Terör örgütünün sınır ötesindeki faaliyetleri de tek tek deşifre ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığı duyuruldu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/1No8aaSbHo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2020

Paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı" denildi.