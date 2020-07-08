İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, valilerin koordinasyonunda, toplu ulaşım aracı, kahvehane, restoran, berber, sinema gibi birçok iş yeri ve faaliyet alanında denetimler gerçekleştirilecek. Tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilecek.

Bugün 81 ilde koronavirüs tedbirlerinin kontrolü için denetim yapılıyor. Denetim ekiplerinde her iş kolundan uzmanlar yer alıyor. AVM, piknik alanları, pazarlar gibi birçok nokta denetleniyor. Detayları @trthaber muhabiri Nesibe Şener aktardı.https://t.co/fM1BsSqZCN pic.twitter.com/c2f6ga0wJO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 8, 2020

Denetim ekiplerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra her bir iş kolu için ayrı ayrı uzmanlar da yer alacak.

Bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde denetimler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Jandarması toplu taşıma araçlarında denetim yaptı

Jandarma ekipleri, yol güzergahlarında şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma araçlarına yönelik yol kontrol ve trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı, 201 jandarma asayiş timi, 40 motosikletli asayiş timi, 22 motosikletli trafik timi, 68 jandarma trafik timi olmak üzere 331 tim ve 1033 personel ile sorumluluk bölgesinden denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, şehirler arası ve şehir içi toplu taşıma yapan araçlarda ve servis araçlarında yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemlerine uyum kontrol edildi.

Denetimler kapsamında trafik timlerinin yanı sıra Motorlu Jandarma Trafik Timleri, Mobil Jandarma Plaka Tanıma Sistemi (PTS) araçlarıyla kara yolu üzerinde havadan kontrol yapabilmek için drone görev aldı.