İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 93 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgüt mensupları hakkında ayrıntılı bilgi veren ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunan 22 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 68 zanlıdan 25'i sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 43'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 3'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet ekiplerinin, firari 22 şüphelinin yakalanması için çalışmaları devam ediyor.

4 muvazzaf da aralarında bulunuyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, 115 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin arasında, örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve teşhisler üzerine aralarında muvazzaf, emekli, meslekten ihraç edilen ve istifa eden askerler de bulunuyordu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Mart'ta İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 muvazzafın da aralarında bulunduğu 93 kişi yakalanmıştı.