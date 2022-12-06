Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), devletin kılcal damarlarından temizlenirken, sokakta yeniden yapılanmaya çalışıyor ancak yargı ve emniyet buna müsaade etmiyor.

Örgütün güncel yapılanmaları kurulamadan çökertiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'güncel finans yapılanmasına"' yönelik 2 yeni soruşturma tamamladı. Soruşturmaların amacı, örgütten para alanları ve o paraların ulaştırılmasına aracılık edenleri tespit etmekti.

ATM’lerden gönderici yerine alıcı bilgisi girilerek para transferi yapıldı

Önce, para alan örgüt üyeleri deşifre edildi. Banka hesaplarına olağan dışı para giriş-çıkışı olanların hesapları incelendi. Bu hesaplara, para gönderenlerin kimlik bilgilerini kullanmadığı belirlendi. ATM’lerden gönderici yerine alıcı bilgisi girilerek para transferi yapıldı. Zanlıların bu transferleri bulundukları şehrin dışından yaptıkları da anlaşıldı.

Emniyet güçleri, o ATM’leri tespit etti. Transfer tarihi ve saatlerine ulaşıldı. ATM’lerin güvenlik kameraları incelendi. Böylece parayı gönderenler belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri özel bir eğitim merkezinde öğretmendi.

İfadesinde arsa ve araç alım-satımı yaptığını anlatan şüpheli, organik ürün pazarladığını ve özel ders verdiğini söyledi. ATM'den para gönderme işlemini de bu işleri nedeniyle kullandığını öne sürdü.

FETÖ üyelerine 175 bin lira gönderdi

2 yıldır işsiz olan bir diğer şüpheli ise evde online oyunlar oynayarak para kazandığını iddia etti. Şüpheli, bankaya komisyon ödememek için ATM'den para transferi yaptığını söyledi.

21 kez aynı yöntemi kullanan şüpheli toplam 175 bin liralık işlem gerçekleştirdi. Paraları FETÖ'den hüküm giyen ya da hakkında soruşturma olan kişilere gönderdiği anlaşıldı.

Zanlı, alıcıları sadece online oyunlardan tanıdığını ve oradan konuştuğunu savundu.

Mali durumuyla, banka işlemleri çelişen şüphelinin evindeki çelik kasada ise 800 bin lira nakit para çıktı. Banka hesabında 80 bin lira bulunduğu ve 2 araç sahibi olduğu da tespit edildi.

15'er yıla kadar hapisle yargılanacaklar

İki şüphelinin de silahlı terör örgütü üyeliğinden 15’er yıla kadar yargılanmaları istendi.

İddianameler ağır ceza mahkemelerince kabul edildi.