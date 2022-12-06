Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düzce’de hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 66 bin 172 bina, 166 bin 375 bağımsız birimi inceledik. Yıkılacak, ağır hasarlı 791 yapı var. 210 binanın yıkımını tamamladık, yenileri için ihale sürecini başlattık.

Vatandaşlarımıza sağlıklı konutlarımızı hızla yapacağız"