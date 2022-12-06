Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ve Azerbaycan ordularının ortak tatbikatında gece görevleri icra edildi
Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da düzenlediği ortak askeri tatbikatta gece görevleri icra edildi.
İki ülke arasındaki askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde Türk ve Azerbaycan orduları, Bakü, Astara, Cebrayıl ve İmişli illerinde tatbikata başladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, birliklerin karşı karşıya geldikleri temsili düşmanın araç ve personelini imha ettiği bilgisi paylaşıldı.
Birliklerin savaş esnasında koordinasyonunun sağlanması, yönetimin iyileştirilmesi ve deneyim paylaşımının amaçlandığı tatbikatta askerlerin yüksek profesyonellik sergilediği ifade edildi.
Etiketler: Azerbaycan
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