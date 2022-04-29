FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada, tüm sanıklarla ilgili İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Haziran 2021'de hükmünü verdi.

FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nce onandı. Detayları @trthaber muhabiri Muhammet Emin Şahin aktardı.https://t.co/kF3r4el3Qw pic.twitter.com/qOE1TCQqf6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2022

Buna göre, 48 sanığa 5 yıl 1 ay ile bin 971 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 40 sanıkla ilgili de "beraat" veya "karar-ceza verilmesine yer olmadığına" yönelik hüküm verilmişti.

Verilen bu cezalar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nce onandı.