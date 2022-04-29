FETÖ'nün "futbolda şike" kumpası: 88 sanığın cezası onandı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nce onandı.
FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada, tüm sanıklarla ilgili İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Haziran 2021'de hükmünü verdi.
FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada verilen cezalar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nce onandı. Detayları @trthaber muhabiri Muhammet Emin Şahin aktardı.https://t.co/kF3r4el3Qw pic.twitter.com/qOE1TCQqf6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 29, 2022
Buna göre, 48 sanığa 5 yıl 1 ay ile bin 971 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 40 sanıkla ilgili de "beraat" veya "karar-ceza verilmesine yer olmadığına" yönelik hüküm verilmişti.
Verilen bu cezalar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi'nce onandı.
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