Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 14:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer aldığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-Abluka-2 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Bayar 2022-20 Operasyonu kapsamında, Kavaklı köyü kırsalında tespit edilen 2 teröristin, jandarma özel harekat ve komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlusu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.
Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, halkın desteğiyle güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edildiği vurgulandı.
Etiketler: Terörle Mücadele
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