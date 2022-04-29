Haber Giriş: 29 Nisan 2022 Cuma 17:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Hudut Kartalları, yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 2 FETÖ üyesini yakaladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/ujFtQhWSdU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı FETÖ
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