Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik ‘gizli hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan astsubaylara yönelik teknik takip yapıldı.

Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi yerlerde bulunan kontörlü sabit hatları kullanıp sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, haberleştikleri tespit edilen 12’si emekli, 1’i ayırma, 21’i aktif olmak üzere 34 Astsubay rütbesindeki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 ilde operasyonlar düzenleniyor.