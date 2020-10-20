Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
FETÖ ile bağlantılı 34 astsubay hakkında gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 21'i aktif görevde 34 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik ‘gizli hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan astsubaylara yönelik teknik takip yapıldı.
Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi yerlerde bulunan kontörlü sabit hatları kullanıp sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, haberleştikleri tespit edilen 12’si emekli, 1’i ayırma, 21’i aktif olmak üzere 34 Astsubay rütbesindeki şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 ilde operasyonlar düzenleniyor.
Etiketler: Terör Örgütü FETÖSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 09:35
Son Haberler
- 10:47
- 10:59
- 10:48
- 10:47
- 10:31
Sıradaki Haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz