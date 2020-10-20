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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.
Burada yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığını kaydeden Dağ, "Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.— HAMZA DAĞ (@avhamzadag) October 19, 2020
Dualarınızı bekliyor,
Hayırlı geceler diliyorum.
Etiketler: Koronavirüs AK PartiSon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 09:26
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