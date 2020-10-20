İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ CNN Türk canlı yayınına katıldı. Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yu FETÖ'cülük ile suçladı.

Özdağ, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok net söylüyorum; bir FETÖ'cü... Sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumsuz açıklamanız veya olumlu açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bom boşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım."

Özdağ uyarısının beklediği karşılığı bulmadığını belirterek, Genel Başkan Meral Akşener'in "Devlet yetkililerinden olumsuz bilgi gelmedi" dediğini aktardı.

Kavuncu hukuki mücadele başlatacağını açıkladı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ise programa telefonla katılarak Ümit Özdağ'ın iddialarını yalanladı. Kavuncu, hukuki mücadele başlatacağını açıkladı.

Özdağ'ın iddiaları sosyal medyada kısa sürede ilk sıraya otururken, gözler İyi Parti'nin bugünkü Meclis Grup Toplantısına çevrildi.