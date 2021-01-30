Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 04:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Feridun Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
2016 yılından bu yana Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Büyükelçisi olarak görev alan Feridun Hadi Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılıklarına da atama yapıldı.
Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Feridün Hadi Sinirlioğlu atandı.
Büyükelçi ünvanı alan Sinirlioğlu, Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi temsilciliği Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Erişah Arıcan atandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş, Bülent Aksu görevden alındı. Yerlerine Cengiz Yavilioğlu ve Şakir Ercan Gül atandı.
Etiketler: Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Birleşmiş Milletler
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