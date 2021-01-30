Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 00:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kabe fotoğrafı yere serildi: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kabe fotoğrafı soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.
Soylu, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!— Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) January 29, 2021
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