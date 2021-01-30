Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 01:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar Almanya'ya gidiyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere Almanya'ya gidiyor. Bakan Akar, Almanya Savurma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile görüşecek.
Türkiye'den Almanya'ya yeni yılın ilk üst düzey ziyareti 2 Şubat Salı günü gerçekleşecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Berlin'de Alman mevkidaşı Kramp-Karrenbauer ile görüşecek.
Gündemde Doğu Akdeniz var
Çalışma ziyaretinde gündemdeki en önemli başlık Doğu Akdeniz bağlamındaki gelişmeler olacak.
Almanya Savunma Bakanı, geçen hafta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma bakanlarıyla görüşmüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile mevkidaşının görüşmesinin, Almanya'nın Doğu Akdeniz'deki tansiyonun düşmesine dönük yürüttüğü arabuluculuk rolü çerçevesinde olduğu belirtildi.
Almanya Savunma Bakanı, Türkiye ile Yunanistan arasında 25 Ocak'ta gerçekleşen görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.
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