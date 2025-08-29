Açık 26.5ºC Ankara
AA 29.08.2025 10:36

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

Jose Mourinho, Fenerbahçe'yle tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe
Gazze'de su krizi devam ediyor
Yusufeli Barajı, Türkiye'nin enerji dönüşümündeki en stratejik adımlardan
