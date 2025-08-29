Açık 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.08.2025 08:41

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Türkiye'nin imzaladığı 3 milletlerarası anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Türkiye ile Birleşmiş Milletler (BM) Sekretaryası arasında imzalanan ve BM Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ile personeline ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası Arasında Teati Edilen Ekli Notaların" onaylanması hakkında karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Öte yandan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) kapsamında Türkiye için hazırlanan "Çok Yıllı Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Programı"na ait finansman anlaşmasında yapılan "Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen Türkiye İçin Çok Yıllı Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 27/5/2025 ve 10/6/2025 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolü" de onaylandı.

Ayrıca, IPA II kapsamındaki "Çok Yıllı İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Eylem Programı"na ilişkin finansman anlaşmasında değişiklik öngören protokolün de onayı Resmi Gazete'de yer aldı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:36
Kanada eyaletinden sokakta dua etmeyi ve namaz kılmayı yasaklama planı
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
09:14
Piyasalarda gözler yoğun veri akışında
09:10
M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda teknik arıza
09:37
Kamu kurumlarında mal alımı dijital dönüşümle hızlanıyor
08:25
Hatay'da dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ