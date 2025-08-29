TBMM Gazze için toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle açılacak.

Gazze birleşimini, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Fidan Meclis'i bilgilendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikasına ilişkin meclisi bilgilendirecek.

İsrail, Gazze'de çoğu bebek, kadın 60 binden fazla sivili katletti. Yaklaşık 150 bin sivil ise yaralandı.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce cansız beden olduğu belirtiliyor.

Katil İsrail insanlık suçunu, sivil yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alarak sürdürüyor. Bakan Fidan, yaşanan bu trajediye ilişkin bölgedeki son durumu anlatacak.

Toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri de katılacak. Meclis'teki Gazze özel oturumunda, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki ve kınama bildirisi yayınlanması bekleniyor.