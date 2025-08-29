Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.08.2025 00:07

TBMM Gazze için toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki insani trajediye ilişkin milletvekillerini bilgilendirecek.

TBMM Gazze için toplanıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te olağanüstü gündemle açılacak.

Gazze birleşimini, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Fidan Meclis'i bilgilendirecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, açlık ve sürgün politikasına ilişkin meclisi bilgilendirecek.

İsrail, Gazze'de çoğu bebek, kadın 60 binden fazla sivili katletti. Yaklaşık 150 bin sivil ise yaralandı.
Gazze'de enkaz altında hala binlerce cansız beden olduğu belirtiliyor.

Katil İsrail insanlık suçunu, sivil yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef alarak sürdürüyor. Bakan Fidan, yaşanan bu trajediye ilişkin bölgedeki son durumu anlatacak.

Toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri de katılacak. Meclis'teki Gazze özel oturumunda, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına tepki ve kınama bildirisi yayınlanması bekleniyor.

ETİKETLER
TBMM Gazze Hakan Fidan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: Netanyahu'nun yapmaya çalıştığı kendi soykırımını kapatmak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:17
Fıstık sektörü denetlendi
23:30
Sağlık Bakanlığı: MHRS uygulamasında herhangi bir sistemsel zafiyet bulunmamaktadır
23:22
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 27 kişi yaşamını yitirdi
22:53
Almanya'da polisten Filistin'e destek eylemine katılanlara sert müdahalede
22:48
4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesinde 'Dijital Çağda Kişiselleştirilmiş ve Kapsayıcı Öğrenme' oturumu
22:04
Guterres'ten siyasi ve ekonomik krizle mücadele eden Haiti'ye acil yardım çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ