Gündem
AA 28.08.2025 20:48

Bakan Fidan, Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar, Gazze'deki son durum ile ateşkes sağlanması yönündeki çabalar ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabaların da ele alındığı görüşmede Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve ikili konular da ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İsrail'in Gazze Soykırımı Rusya Suriye Ukrayna
