Selçuk Bayraktar: Mavi vatan, maziden atiye taşıdığımız tam bağımsızlık sevdamızdır

TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

Selçuk Bayraktar, etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Öncelikle bu şanlı Zafer Haftası’nda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST rüzgarının bu yıl Marmara’dan, mavi vatanın kalbinden estiğine değinen Bayraktar, "Bugün, ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi’ne adamış, tutkulu bir mavi vatan aşığı olan rahmetli babam Özdemir Bayraktar gibi nice vatan sevdalısının hayalini gençlerimizle birlikte gerçeğe dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan'ın Milli Savunma Bakanlığına bağlı Deniz Kuvvetlerinin önayak olmasıyla ilk kez düzenledikleri özel bir etkinlik olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada denizlerdeki mühendislik kabiliyetlerimizi ve teknoloji gücümüzü sergileme fırsatı buluyoruz. Yarışmacı gençlerimiz, pek çok kategoride denizlerin altında ve üstündeki sınırları zorlayacaklar. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda takımlarımız çok anlamlı bir görev üstlenecek. Çanakkale’nin derinliklerinde yitirdiğimiz Dumlupınar denizaltımıza temsili bir kurtarma operasyonu için yarışacaklar.

İnsansız Deniz Aracı Yarışması'nda geliştirdikleri otonom sistemlerle angajman görevleri yapacaklar. Su Altı Roket Yarışması'nda ise kendi tasarladıkları araçlarla otonom seyir yapacaklar, roketlerini bu kez yerin üstünde değil suyun altında ateşleyecekler. Bu yarışmalar, köklerden göklere uzanan milli teknoloji meşalemizin denizlerdeki yansımalarıdır."

"TEKNOFEST, dünyanın en büyük teknoloji etkinliği"

TEKNOFEST'in enginlere sığmayan bir diriliş ruhu olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bu ruhu, mavi vatan coşkusunu, mayıs ayında KKTC’ye taşıyarak oradaki kardeşlerimizle kucaklaştık. 2025’te 1 milyon 100 binden fazla gencimiz teknoloji yarışmalarımıza başvurdu. Bu yıl 5G konumlandırmadan yapay zeka film yarışmasına, Türkçe büyük dil modelinden onkolojide 3T’ye kadar, 12 yepyeni yarışmayla toplamda 63 yarışmaya ulaştık. İlk yılından itibaren 10 milyonu aşan ziyaretçisi, 5 milyona yaklaşan yarışmacı başvurusuyla TEKNOFEST, dünyanın en büyük teknoloji etkinliği." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST Mavi Vatan’da maziden atiye bir köprü kurduklarının altını çizerek, "Bir yanda ata yadigarı Savarona, denizlerdeki köklü mazimizi selamlıyor. Hemen karşısında dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, mavi vatandaki aydınlık geleceğimizi işaret ediyor. Bu ruhun, bu azmin, en somut eserlerinden biri de gökyüzündeki çelik kanatlarımız. Dünyada bir ilki başararak kısa pistli gemilerden kalkıp inebilen Bayraktar TB3 ve TCG Anadolu gemimiz, mavi vatan iddiamızın ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu birliktelik yalnızca milli deniz havacılığımızı başlatmakla kalmamış, oyun kurucu bir güç olarak yeni bir çağın kapılarını aralamıştır." ifadelerini kullandı.

Mavi vatanın sadece eşsiz mavi enginliklerden ibaret olmadığının altını çizen Bayraktar, "Gençlerimizin hayalleridir, ufkudur, geleceğidir. Mavi vatan, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardandır. Karadaki bir karış toprağımız neyse, denizdeki bir avuç suyumuz da aynıdır. Mavi vatan, maziden atiye taşıdığımız tam bağımsızlık sevdamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm gönül coğrafyamızı NSosyal’e davet ediyorum"

Kurgulanmak istenen yeni dünya düzeninin yalnızca bağımsız devletleri değil özgür fikirleri de kabullenmediğini anlatan Bayraktar, "Ayrıştıran, ötekileştiren, yüz yüze bakan insanları birbirinden nefret ettiren bir kurgu hüküm sürüyor. TEKNOFEST kuşağı, küresel düzenin bu dijital tahakkümüne karşı vicdani bir duruş sergiledi. Türkiye’nin sosyal mecrası NSosyal’i hayata geçirdi. Tüm renklerin buluştuğu bu platform, kısa sürede bir milyon kullanıcıyı aştı. Tüm gönül coğrafyamızı, genç mühendislerimizin eseri olan NSosyal’e davet ediyorum." çağrısında bulundu.

Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vizyonuyla yolumuzu aydınlatan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bu davaya omuz veren değerli paydaşlarımıza, hayallerinin peşinden koşan, gecesini gündüzüne katan tüm yarışmacı gençlerimize ve bu organizasyon için alın teri döken T3 Vakfındaki yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Şanlı komutan, Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa’nın torunlarının gücünü ve teknoloji şölenimizi yakından görmek isteyen tüm halkımızı, 29-30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na, TEKNOFEST Mavi Vatan’a davet ediyorum. Asıl büyük buluşmamız için de şimdiden sözleşelim. 17-21 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda, TEKNOFEST’te bir araya gelelim. Gelin, bu heyecanı hep birlikte yaşayalım. Yolunuz açık, ilhamınız bol, pruvanız neta olsun."