Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayiimiz destan yazıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Umudun, sevginin, aydınlığım timsali siz gençlerimizle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. TEKNOFEST Mavi Vatan'a hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birliğiniz, kardeşliğiniz daim olsun.

Destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. Ahlat ve Malazgirt'te iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Dün ise savunma sanayiinde 3 gurur verici adımı aynı anda attık.

İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığındayız. 2 gün sonra 30 Ağustos zaferini hep birlikte kutlayacağız. Muhalefet gibi içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz.

Sizin ve tüm gençlerimizin zafer haftasını tebrik ediyorum. Bu topraklar için kanlarını dökerek, Anadolu'yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz. Bu ülke bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız onların fedakarlıkları sayesinde dalgalanıyor. Millet olarak tarih sahnesindeki varlığımızı yine onların sayesinde sürdürüyoruz.

Sizler, hepiniz şehit oğlusunuz, şehit torunlarısınız. Şu an karşımda şehit ve gazilerin emanetine sıkı sıkı sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Geleceğine sahip çıkan özverili bir gençlik görüyorum. Her açıdan muazzam bir gençliği karşımda görüyorum. Sizlere bakında Oruç Reis'i, Piri Reis'i, Turgut Reis'i hatırlıyorum. Sizlere baktıkça Sultan Fatih'in o keskin dehasını, Sultan Selim'in zekasını, Sultan Yavuz'un kararlılığını görüyorum. Karşımda Türkiye'nin parlak geleceğini görüyorum. Coşkunuz ve heyecanınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizin gibi köklerini bilen, hedefe kilitlenmiş bir gençlikle yürüdükçe Rabbime hamd ediyorum.

Ürünleriyle, eserleriyle TEKNOFEST teknoloji yarışmalarında maharetlerini sergileyecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum.

Engellere rağmen inanacın ve azmin neleri başardığını görmek isteyenler Türk savunma sanayiine bakıyor. Savunma sanayiimiz her alanda destan yazıyor. Dostlarımız başarılarımızla övgüyle bahsederken, hasımlarımız bizi yakalamaya çalışıyorlar. Onlar koşacaklar ama onlar bizi yakalayamayacaklar. Savunma sanayii hamlelerimiz bugün mazlumlara cesaret veriyor. Nerede sıkıntı çeken bir kardeşimiz varsa Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Elbette kolay gelmedik bugünlere. Yapamazsın diyenlere kulak asmadık, hayal görüyorsunuz diyenlere prim vermedik. Hayalpereset olmadık ama hayal kurmaktan asla vazgeçmedik. Siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik. Boğaz'daki geçit merasimini eminim sizlerde izlediniz. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerimiz hepimizin göğsünü kabarttı. TCG Anadolu, TCG Oruç Reis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Sancaktar, TCG Hızır Reis, TCG Kalkan, TCG Alanya gibi her biri donanmamızın caydırıcı gücü olan platformlarımızı oraya götürdük. Gazi Mustafa Kemal'in emaneti Savarona da geçit törenimizde yer aldı. Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat maalesef bir ara kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz bunu aldık, aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal'in yatını burada yakından görebileceksiniz. TCG Anadolu da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz.

TEKNOFEST'in bu sene 10'ncusunu toplamda 12'ncisini düzenliyoruz. 8 yılda yaklaşık 11 milyon ziyaretçi ağırladık. TEKNOFEST'in her yıl gençlerimizin ilgisine mazhar olmasını çok kıymetli buluyorum. TEKNOFEST gençliği özellikle bentleri tek tek yıkarak maşallah doludizgin geliyor. Bu ülkenin gençliği yeni şeyler keşfetmeye daha fazla merak salıyor. Bu ülkenin gençliği hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmiyor. Gençlerimiz onca provakasyona rağmen yarınlarına umutla bakıyor.

Bu kutlu yürüyüşün sancaktarı sizlersiniz. Sizler Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarısınız. Şunu tüm arkadaşlarımın bilmesini isterim, gelecek sizin, Türkiye sizin, hatta tüm dünya sizin. Büyük düşünün, büyük hedefler belirleyin. O hedeflere ulaşmak için yorulmadan, yıkılmadan devam ediyor. Adalet istiyorsanız medeniyetinize sarılın. Gelecek istiyorsanız mazinizle barışın. Ne soykırım, ne zulüm şanlı tarihinde hiçbir leke olmayanların çocuklarısınız. Sizin özgüveniniz, sizin azminiz bu ülkenin en büyük teminatıdır. Bugün attığınız küçük adımlar, gelecekteki büyük işlerin kapısını açacaktır. Biz öncekilerden devraldığımız emaneti şanla şerefle taşıdık. Siz de bizden teslim alarak bu sancağı çok daha yükseklere çıkaracaksınız. Size güveniyorum. Son nefesime kadar güvenmeye devam edeceğim. Siz varsanız umut var gelecek var.

En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin hayata geçireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kahraman donanmamızın kahraman mensuplarına başarılar diliyorum. Savunma sanayiinde destan yazan firmalarımızı kutluyorum.