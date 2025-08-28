Açık 28.3ºC Ankara
TRT Haber 28.08.2025 15:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'le telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Alaska ve Vaşington’daki temasları yakından takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü, barışın tesisiyle birlikte Türkiye’nin, Ukrayna’nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Ukrayna-Rusya savaşında adil bir çözümün mümkün olduğunu, iki taraf arasındaki müzakereleri güçlendirerek sürdürmek gerektiğini, Türkiye’nin barışın önünü açacak yüksek düzeyli temasların gerçekleşmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna’nın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Zelenskiy Ukrayna
