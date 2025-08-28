Dünya basını, Türkiye'nin yerli "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini manşetlere taşıdı

Dünya basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmayı ve Türkiye'nin yerli hava savunma sistemini haberleştirdi.

ABD basını, Türkiye'nin savunma alanındaki gelişimini vurguladı

Associated Press (AP), "Erdoğan, 'Çelik Kubbe' hava savunma sistemini tanıttı" başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayi şirketi ASELSAN'ın Ankara'daki tesislerinde düzenlenen etkinlikteki konuşmasına yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gök Kubbe sistemlerinin dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluştuğuna ilişkin sözlerine işaret edilen haberde, "Türkiye, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD tarafından uygulanan silah ambargosunun ardından, savunma sanayisine büyük yatırımlar yaparak silah alanında kendi kendine yeterli hale gelmeyi hedefliyor." ifadesi kullanıldı.

Amerikan Bloomberg kanalının, konuya ilişkin "Türkiye, savunma alanında güçlenmek için 1,5 milyar dolarlık araştırma tesisini tanıttı" başlıklı haberinde, şunlar kaydedildi:

"Erdoğan yönetiminde NATO üyesi Türkiye, Orta Doğu'daki varlığını genişleten ordusunu güçlendirmek için savaş uçağı, fırkateyn, insansız hava aracı ve balistik füze üretmeye yönelik çalışmalar yürütüyor. ASELSAN, insansız hava araçlarından savunma sistemlerine kadar Türkiye'nin çoğu iddialı projesinde yer alıyor."

Haberde, Erdoğan'ın açılış konuşmasında söylediği "Bu, Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır." sözüne de yer verildi.

Washington merkezli Al-Monitor haber sitesi, "Türkiye, Çelik Kubbe hava savunma sisteminin 460 milyon dolarlık ilk partisini teslim etti" başlığını kullandı.

ABD merkezli United Press International (UPI) ajansının, "Türkiye, 'Çelik Kubbe' hava savunma sistemini hayata geçiriyor" başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın konuşmalarından kesitlerle tanıtılan sistemin, Türkiye'nin gelişmiş savunma sistemleri tasarlama ve üretme kabiliyetini gösterdiği belirtildi.

Avrupa basını, Erdoğan'ın "Çelik Kubbe bir dönüm noktası" sözlerine vurgu yaptı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ASELSAN'ın yeni bir teknoloji üssüne yapacağı 1,5 milyar dolarlık yatırımla, üretim kapasitesini iki katından fazla artıracağını duyurduğu belirtildi.

Haberde, Erdoğan'ın, ilk etabının 2026 ortalarında devreye girmesi beklenen üssün, "ülkedeki en büyük savunma sanayi yatırımı ve Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi" sözlerine dikkati çekildi.

"The Independent" gazetesi de haberinde, "Erdoğan, Çelik Kubbe hava savunma sistemini tanıttı" başlığını kullandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni "Çelik Kubbe" entegre hava savunma sisteminin ülkenin savunma ihtiyaçları için "dönüm noktası" olduğunu söylediği aktarıldı.

Ayrıca, haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu sistemlerin Türkiye’ye güç katacağı, hava savunmasında Türkiye için yeni bir dönemin başladığı yönündeki ifadelerine yer verildi.

Almanya'nın prestijli dergilerinden Der Spiegel'in, "Erdoğan, yeni savunma sistemi 'Çelik Kubbe'yi tanıttı" başlığıyla yayımladığı haberde, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye, yerli ve milli olarak geliştirilen yeni bir hava savunma sistemine güvenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da üretici firma Aselsan'da savunma sisteminin resmi tanıtımını yaparken, 'Çelik Kubbe'nin ülke ve savunma sanayisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi."

"Hava sahasının güvenliği için yaklaşık yarım milyar dolar değerinde 47 araç satın alınacak. Silah geliştirme çalışmalarına da önemli yatırımlar yapılıyor." ifadelerinin yer aldığı haberde ayrıca, "NATO'nun asker sayısı bakımından ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, özellikle hava muharebesi ve hava savunması alanlarında askeri kabiliyetlerini geliştirmek için çalışmalarını artırıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Orta Doğu basını, Türkiye'nin savunma alanında "küresel oyuncu olma hedefine" işaret etti

Katar'ın Al Jazeera kanalı, Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirdiği "Çelik Kubbe" sisteminin, Türk savunma sanayisinin özgürlüğü açısından tarihi bir adım olduğunu ve ülkeyi "hava savunmasında yeni bir seviyeye" taşıdığını vurguladı.

Haberde, özellikleri ön plana çıkarılan sistemin dost ve müttefik ülkelerle paylaşılabileceğine dair diplomatik açılımlara da gönderme yapılırken, bu paylaşım stratejisinin Türkiye’nin küresel savunma diplomasisini güçlendireceği belirtildi.

Londra merkezli Katar haber sitesi Al Araby al-Jadeed, sistemin ilk aşamasının 460 milyon dolara mal olduğunu, 47 askeri araçtan oluştuğunu ve gelecekteki savaş hazırlıklarının bir parçası olduğunu aktarırken, ASELSAN'ın yeni tesisleri, istihdam ve üretim kapasitesindeki artış ile projenin stratejik boyutuna işaret etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Khaleej, Türkiye'nin 47 araçlık ve 460 milyon dolarlık "Çelik Kubbe" sistemini tarihi bir başarı olarak nitelendirdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1,5 milyar dolarlık dev teknoloji üssüyle Türkiye'nin artık bölgesel değil, küresel bir savunma oyuncusu olma hedefini dile getirdiğinin altını çizdi.

Lübnan'ın El-Ahbar gazetesinin internet sitesinde "Türk ordusu 'Çelik Kubbe'yi teslim aldı… Erdoğan: Tarihi bir başarı" başlığıyla yayımlanan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çelik Kubbe'nin ülkenin hava savunmasında bir dönüm noktası olduğuna dikkati çeken sözlerine yer verildi.

Haberde, Türkiye'nin bu projeyle sadece bölgesel değil, Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesislerinden birini kurarak, savunma teknolojilerinde küresel oyuncu olma hedefini ortaya koyduğu kaydedildi.

En-Nahar gazetesi ise "Erdoğan, Türk ordusunun Çelik Kubbe hava savunma sistemini teslim almasını övdü" şeklindeki başlıkla haberi okuyucularına duyurdu.

İsrail basını, Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığı azalttığını öne çıkardı

Yediot Ahranot gazetesi, haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'deki Demir Kubbe hava savunma sistemine benzer Çelik Kubbe'yi ilan ettiğini duyurdu.

Gazete, Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayinde dışa bağımlılığını azalttığını, insansız hava araçlarının üretiminde lider üreticiler arasına yükseldiğini ve askeri ihtiyaçlarını kendisi üretme hamlesi yaptığına dikkati çekti.

İsrail merkezli i24 News ise "Erdoğan, Türkiye'nin yeni 'Çelik Kubbe' hava savunma sistemini tanıttı" başlığıyla verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı Çelik Kubbe sisteminin Türkiye’yi savunma alanında küresel bir aktör konumuna taşıyacağı yönündeki açıklamaları öne çıkarıldı.

Haberde ayrıca, 460 milyon dolar değerindeki sistemin 47 araçtan oluştuğu ve Türk ordusunun kullanımına verildiği aktarıldı.

Asya basını, yeni tesis projesine dikkati çekti

Çin'in Xinhua ajansı, Erdoğan'ın konuşmasına yer verdiği habere "Türkiye, yerli Çelik Kubbe hava savunma sisteminin bileşenlerini teslim etti." başlığını attı.

Dün temel atma töreni yapılan Oğulbey Teknoloji Üssü'ne ilişkin fotoğrafların kullanıldığı haberde "sistemler sistemi" olduğu vurgulanan hava savunma sisteminin özellikleri tanıtıldı.

Tokyo merkezli Nikkei gazetesinin "Erdoğan: Yerli hava savunma sistemi inşa ediyoruz" başlıklı haberinde ise Türkiye'de "savunma devlerinin büyük yatırımlar yaptığına" dikkati çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kendi radar ve hava savunma sistemlerini geliştiremeyen bir ülke geleceğe güvenle bakamaz." sözünün alıntılandığı haberde, Türkiye'nin yerli hava savunma sisteminin geliştirilmesi konusundaki heyecanı vurgulandı.

Haberde "Türk savunma devi" şeklinde tanımlanan ASELSAN'ın yeni üretim tesisinin açılış töreni yapıldığı ve bu firmanın büyük ölçekli yatırımlar yapacağı aktarıldı.

Bangladeş'in United News of Bangladesh medya kuruluşu da konuyu, "Erdoğan, Türkiye'nin yeni 'Çelik Kubbe' hava savunma sistemini tanıttı" başlığıyla işledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarına yer verilen haberde, "Erdoğan, gelecek 50 yılda Türkiye'nin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacağını, ayrıca teknolojisiyle dünyaya öncülük edeceğini belirtti." denildi.

Haberde, "Suriye ve Ukrayna'da devam eden savaşların yanı sıra İsrail'in yakın zamanda İran'a düzenlediği saldırılar, Türkiye'nin gelişmiş hava savunma sistemlerine duyduğu ihtiyacı daha da belirgin hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

Balkan ülkelerinin basını, gelişmeyi yakından takip etti

Bulgaristan'da Devlet Haber Ajansı BTA, ülkede internet ortamında yayın yapan bazı medya da paylaşımlarda bulundu.

Vesti ve Novini haber siteleri, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre Çelik Kubbe ile Türkiye farklı bir ligde olacak" başlığını kullanırken, Aktualno sitesi, "Çelik Kubbe sayesinde Türkiye, savunma alanında İsrail ile rekabet edecek" başlığı attı.

İnternet ortamında yayınlanan Standart gazetesi de "Erdoğan'ın açıkladığı yeni proje, Türkiye'nin savunma sistemini yeni bir düzeye çıkaracak" başlığını kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün tanıttığı Türkiye'nin Çelik Kubbe hava savunma sistemi Yunan basınındaki haberlere de yansıdı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT, konuya ilişkin haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmaya yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ASELSAN'ın sadece basit bir firma değil, aynı zamanda bir halkın hafızasında derin izler bırakan, zorlu ama destansı bir yolculuğun simgesi olduğuna ilişkin sözlerinin öne çıktığı haberde, Erdoğan'ın kendi savunma sistemlerini geliştiremeyen hiçbir devletin özellikle bölgede mevcut güvenlik zorluklarıyla mücadele edemeyeceğine ilişkin değerlendirmesine de yer verildi.

Habere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Masada olmakla menüde olmak arasındaki ince çizgiyi belirleyen unsur, hava savunma ve taarruz kabiliyetlerinizdir." şeklindeki sözleri de yansıdı.

"SLpress" isimli haber portalı, "Erdoğan: Çelik Kubbemiz var" başlıklı haberinde, "Erdoğan, hükümetin ülke savunma gücüne 460 milyon dolar değerinde 47 araç teslim ettiğini kaydetti." ifadesini kullandı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek 50 yıl Türkiye'nin sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olmayacağına, dünya teknolojisinin yönünü de belirleyeceğine dair yorumuna yer verildi.

"Capital" isimli haber sitesi ise "Erdoğan Çelik Kubbe hava savunma sisteminin açılışını yaptı – Aselsan üretim gücünü iki katına çıkarıyor" başlıklı haberinde, ASELSAN'ın 1,5 milyar dolarlık bir yatırımla üretim gücünü iki katının üzerine çıkaracağına dikkati çekti.

Bosna Hersek'in en çok okunan haber portallarından "Klix", ASELSAN'dan "savunma devi" olarak bahsettiği haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dostlarımızın hizmetindedir" ifadesini ön plana çıkardı.

Sırbistan'da en çok okunan haber portallarından "Blic" ise sistemin, Türkiye'nin yerli imkanlarıyla üretildiğini belirtti. Blic'in haberinde, Erdoğan'ın "ülke ve savunma sanayisi için dönüm noktası" sözlerine yer verildi.

Hırvatistan'da en çok takip edilen haber portalı "Index", Erdoğan'ın Türkiye'nin Çelik Kubbe'sini tanıttığını aktardı.

Karadağ'ın en çok okunan haber portallarından "CDM" de haberinde sistemin küçük, orta ve yüksek irtifadaki tehditlere karşı geliştirildiğinden bahsederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu projeyle Türkiye, hava savunmasında yeni bir lige çıkıyor." sözlerini kullandı.