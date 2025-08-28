İsrail'in kıtlığa mahkum ettiği Gazzeliler, aşevlerinde her gün yemek kuyruğuna girmek zorunda kalıyor

Gazze'de, BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından 22 Ağustos'ta yayımlanan raporda da belirtildiği üzere büyük bir kıtlık yaşanıyor.

Gazze'de kıtlık yaşandığı kabul edilmiş olsa da insanlar hala aç oldukları ve yetersiz beslendikleri için hayatlarını kaybediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, sadece 22 Ağustos'tan bu yana Gazze Şeridi'nde, 6'sı çocuk olmak üzere 39 kişi açlıktan öldü ve son sayı 121'i çocuk olmak üzere 317'ye yükseldi.

Gidebilecekleri tek yer aşevleri

Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Ensar bölgesinde yaşayan 6 çocuk annesi Zehar Hamdan (44) da, çocuklarının, aynı makus talihi (açlıktan ölüm) yaşamaması için her gün aşevlerinin yolunu tutuyor.

Beyt Hanun'dan, Cibaliya'ya, oradan Han Yunus ve Refah'a sonra tekrar kuzeye göç ettiklerini belirten anne Hamdan, "Aşevlerine geliyoruz çünkü Gazze'deki insani durum çok trajik. Çok büyük bir kıtlık var. Yiyecek, içecek yok, olan da çok pahalı. Pirinç, şeker, un hepsi çok pahalı. İnsanların alım gücü yok, çünkü paraları yok." dedi.

Çocuklarının karnını doyurmak için sabah erken saatlerde aşevlerinde yemek kuyruğuna girdiğini söyleyen Hamdan, "Gidebileceğimiz tek yer aşevleri. Buradan yemek getirirsem çocuklar yiyor, yoksa aç kalıyorlar. Gazze halkının tamamı böyle. Bir tencere pilav ya da mercimek almak için sabah buraya geliyoruz. Eğer fazla verirlerse ertesi gün için saklıyoruz. Çocuklar ertesi gün sabah kahvaltısını onunla yapıyor." diye konuştu.

Yaşadıkları göçebe hayatından ve yiyecek peşinde koşmaktan yorulduklarını ve usandıklarını kaydeden Hamdan, savaşın sona ermesi çağrısında bulundu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.



Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.



Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.



Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.



İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.