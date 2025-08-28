Açık 26ºC Ankara
Dünya
AA 28.08.2025 11:45

Avusturyalı 26 eski diplomat, hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı

Avusturya'da aralarında eski dışişleri bakanlarının da bulunduğu 26 eski diplomat, İsrail'e yaptırım uygulaması için hükümete çağrı yaptı.

Avusturyalı 26 eski diplomat, hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı
[Fotograf: AA]

Eski Dışişleri Bakanları Benita Ferrero-Waldner ve Peter Jankowitsch dahil Avusturyalı 26 eski diplomat, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin Viyana hükümetine hitaben mektup yazdı.

Mektupta, "Gazze'deki insani felaket, Birleşmiş Milletler (BM), yardım kuruluşları ve Kızılhaç tarafından bile doğrulandı: Yarım milyondan fazla insan açlıktan ölmek üzere. Sayısız hayatta kalan ve hatta İsrailli askerler bile sistematik savaş suçlarını rapor ediyor." ifadelerine yer verildi.

Mevcut belgelere rağmen Gazze'deki sivillere yönelik kitlesel katliamı inkar eden söylemlerin "insanlık dışı" ve samimiyetsiz olduğu belirtilen mektupta, açlığın bir silah olarak kullanılması eleştirildi.

Mektupta, "İsrail yönetimi, nüfusu yoğun bölgeleri, yerleşim alanlarını ve hastaneleri kapsayan genel bombardımanı, en ağır savaş suçlarının işlendiği bir savunma stratejisi olarak açıkça savunuyor." ifadesi kullanıldı.

Avusturya'nın tarafsız bir BM üyesi olarak uluslararası hukukun korunmasında hayati bir çıkara sahip olduğu aktarılan mektupta, şunlar kaydedildi:

"İster Ukrayna'da ister Gazze'de olsun: Bir yerde en ağır ihlalleri sessizce kabul eden, başka yerde hukukun uygulanmasını inandırıcı biçimde talep edemez."

Mektupta, iyi niyetli sözlerin eyleme dönüşmediği sürece etkisiz kaldığı, Avrupa Birliği (AB)-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın ve ilgili fon programlarının askıya alınması ile hedefli yaptırımların uygulanmasının acilen gerekli adımlar olduğu vurgulandı.

Gazze'de barış görüşmelerinin başlaması için Tel Aviv'e baskı uygulanması gerektiği aktarılan mektupta, Avusturya'nın, değerlerinin ne anlama geldiğini açık ve cesurca ortaya koyması gerektiği belirtildi.

Mektupta ayrıca, AB ve üye ülkelerinden 206 eski büyükelçinin, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki "hukuksuz eylemlerine" karşı acil ve somut adımlar atılması talebiyle yayımladığı ortak mektupta vurguladığı gibi, Avrupa'nın artık İsrail'in eylemlerini sessizce kabul edemeyeceğine, Avusturya'nın da böyle yapamayacağına işaret edildi.

Avustralya İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
