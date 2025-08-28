Gazze'deki kilise İsrail'in saldırı tehdidine rağmen açık kalacağını duyurdu

Soykırımcı İsrail ordusunun Temmuz 2025'te de saldırısına uğrayan Latin Katolik mezhebine mensup Kutsal Aile Kilisesi yaptığı yazılı açıklamada, papaz ve rahibelerin Gazze'de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin kilisede kalma kararı aldığını duyurdu.

Kilise açıklamasında, "Gazze şehrindeki diğer noktalarda olduğu gibi kilisede kalan zorla yerinden edilmiş kişilerin ne yapacaklarına kendilerinin karar vermeleri gerektiğini" belirtti.

Gazze Şeridi'nin en yoğun nüfusa sahip Gazze kentini işgal için hazırlanan İsrail ordusu, son günlerde Filistinlilere karşı saldırı tehdidi ve zorla göç emirleri yayınlamıştı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Kutsal Aile Kilisesi'ne 17 Temmuz'da düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında kilisenin papazının da yer aldığı 10 kişi de yaralanmıştı.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3. Theophilos ile Orta Doğu’daki en üst düzey Katolik din adamı olan Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, İsrail ordusunun tank atışıyla hedef aldığı Kutsal Aile Kilisesini ziyaret etmek üzere 18 Temmuz'da Gazze'ye gitmişti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.