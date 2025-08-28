Cumhuriyet'in ilk kadın Amirali Gökçen Fırat: Vatan toprağı evimiz, Mavi Vatan bahçemiz

Cumhuriyet tarihinin ilk kadın Amirali Gökçen Fırat, NATO ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında birçok ülkede Türkiye'yi temsil etti. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 30 Ağustos 2023 tarihinde, tuğamiral rütbesine yükseldi.

Savunma, Planlama ve Proje Yönetim Başkanı olarak görev yapan Türkiye'nin ilk kadın amirali, Gökçen Fırat TRT Haber'e konuk oldu.

Gökçen Fırat'ın gündeminde savunma sanayiinin gururu, savaş doktrinini değiştiren milli İHA'lar vardı.Fırat, milli İHA'ları şu sözlerle değerlendirdi:

"Hem TCG Anadolu'ya konuşlanacak TB3, hem de milli uçak gemimize konuşlanacak diğer insansız sistemlerle ilgili çalışmalarımız ilgili savunma sanayi kuruluşlarıyla devam etmekte ki bu çalışmalarımız dünyanın diğer bahriyelerine de ilham vermekte onlar tarafından yakından takip edilmekte biz de bunu gururla izlemekteyiz."

"Vatan toprağı evimiz, Mavi Vatan bahçemiz"

Tek amaçlarının Mavi Vatanın güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Fırat, şöyle konuştu:

"780 bin kilometrekare vatan toprağımız evimizi, 462 bin kilometrekare Mavi Vatanımız bahçemizi, Mavi Vatandaki varlığımız da tapumuzun mührünü ifade eder. Evinize nasıl kimsenin izinsiz girmesine izin vermiyorsanız bahçenize de kimsenin girmesine, kazı yapmasına zarar vermesine, izin vermezsiniz."

Deniz Kuvvetleri'inin gücüne güç katan dev projelerdeki son durumu da paylaşan Fırat, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda envanterimize de girmiş olan ve girecek olan istif sınıfı fırkateynler, açık deniz karakol gemileri, reis sınıfı denizaltılar, atmaca güdümlü mermimiz, akya torpidomuz, malaman mayınımız, insansız deniz sistemlerimiz gibi projelerle daha etkin bir kuvvet yapısına erişiyoruz. bu bizim hem hareket etkinliğimizi arttıracak, hareket çapımızı arttıracak, aynı zamanda etki alanımızı da genişletecek. Milli uçak gemisi projemiz, tf-2000 hava sonuma harbi muhribimiz, minden milli deniz altı projemiz, milli hücum bot projemiz, milli mayın avlama gemisi projelerimiz de hız kesmeden devam etmektedir."

MİLGEM korvetler devamında istif sınıfı fırkateynler devamında tf-2000 muhribi ve uçak gemisi yani korvet fırkateyn muhrib ve uçak gemisi bu yolculuğun başlangıcını milgem korvetler oluşturuyor."

"Gençlerimiz, Mavi Vatanın koruyucuları olacak"

Fırat, Mavi Vatan kavramını gençlere anlatmak, farkındalık yaratmak için düzenlenen "TEKNOFEST Mavi Vatan"ı da şu sözlerle değerlendirdi.

"Mavi Vatanı anlatan, onların denizle, denizcilikle ilgili ufuklarını açan ve denizci bir ülkenin denizci fertleri haline gelme vizyonuna katkı sağlayacak olan Teknofest’in ilk defa olarak mavi vatan temasıyla düzenlenmesini çok anlamlı ve faydalı buluyorum."

Fırat, 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

"Kim bilir belki bu çocuklarımız, gençlerimiz ileride bu gemilerimizde teknolojiyi kullanan tarafta yığılacak. belki de savunma sanayi kuruluşlarında bu teknolojiyi yaratan saflarda yer alacak ama her halükarda mavi vatanın koruyucuları olacaklardır."

