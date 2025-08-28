Açık 27ºC Ankara
AA 28.08.2025 12:17

İletişim Başkanı Duran, Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı.

İletişim Başkanı Duran, Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, fikirleriyle nesillere yön veren, kalemiyle iz bırakan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatının 6. yıl dönümü. Sayın Şule Yüksel Şenler, inancını, kimliğini ve değerlerini muhafaza etmek isteyenler için adeta bir öncü, bir yol gösterici oldu. Kalemiyle, mücadelesiyle ve cesaretiyle sadece kendi dönemine değil, geleceğe de ışık tuttu. Rahmetle ve duayla yad ediyorum. Allah mekanını cennet eylesin." 

Burhanettin Duran
