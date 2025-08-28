Açık 26.1ºC Ankara
TRT Haber 28.08.2025 18:29

Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel Kurul, yarın saat 14.00'te toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmelere dair milletvekillerini bilgilendirecek.

Meclis yarın Gazze için olağanüstü toplanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, işgalci İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Açıklama, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

Genel Kurul, yarın saat 14.00'de olağanüstü gündemle açılacak. Toplantı, Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri uyarınca düzenlenecek.

Birleşimi, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek ve değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıya, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri ile milletvekilleri katılacak.

Olağanüstü toplantıda Meclis, İsrail'in Filistin halkına yaptığı soykırım, zulüm ve kıtlık politikalarıyla ilgili bilgilendirilecek.

Bilgilendirme, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından yapılacak. Bakan Fidan'ın, bölgenin güncel durumuna ilişkin bilgi aktarması bekleniyor.

