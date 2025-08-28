Açık 24.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.08.2025 20:25

Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı
[Fotograf: AA]

Emine Erdoğan, TRT'nin İletişim Paydaşı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan'a dair NSosyal hesabından paylaşım yaptı.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan coşkusuna ortak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Erdoğan, "Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerimizdeki yansıması olan bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programın ardından yeniden maviliklerle buluşan Savarona Yatı'nı ziyaret ettik. Tarihimize ve Mavi Vatan'a kazandırılan bu değerde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin denizlerdeki gücünün büyüyerek devam etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Teknofest
Sıradaki Haber
Bakan Güler: Tasarlanan her sistem ülkemizin bağımsızlığına yapılan kıymetli birer yatırımdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:21
Bakan Yerlikaya: Motosikletle suça karışan çetelere karşı özel takip mekanizmaları kurduk
20:57
Bakan Fidan, Rubio ile görüştü
20:18
Bakan Güler: Tasarlanan her sistem ülkemizin bağımsızlığına yapılan kıymetli birer yatırımdır
19:27
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
19:15
Rutte: Saldırılar, Rusya konusunda naif olamayacağımızı bir kez daha gösteriyor
19:06
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook, Trump'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ