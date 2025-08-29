Açık 24.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.08.2025 08:09

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı

İstanbul’da Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in öldürülmesiyle ilgili olarak yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu 1 şüpheli yakalandı.

Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şüphelinin Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeği geçenlere teşekkür etti:

"Edirne Valimizi, İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Emniyet Müdürümüzü, Edirne İl Jandarma Komutanımızı ve emeği geçen Polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Allah ayağınıza taş değdirmesin."

 

