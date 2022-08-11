Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 16:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım çalışması yapılacak
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, 13 Ağustos gece saat 24.00'ten itibaren asfalt bakım çalışması yapılacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde asfalt bakım çalışması yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmaların, 13 Ağustos gece saat 24.00'te başlayıp, 14 ağustos sabah saat 10.00'da tamamlanacağı belirtildi.
Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)
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