13'üncü Büyükelçiler Konferansı için Ankara'da bulunan Türkiye'nin Afrika'daki büyükelçileri ve eşleri, Başkent'teki Afrika Evi'ni ziyaret etti.

Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Nur Sağman, "Afrika'nın renklerini çok güzel yansıtıyor Afrika evimiz. Çok da anlamlı bir kuruluş amacı var biliyorsunuz kadınlara destek için kurulmuş sayın hanımefendi tarafından" açıklamasını yaptı.

Kültürel diplomasi örneği oldu

El emeği ürünler, kâr amacı gütmeden satışa sunuluyor. Elde edilen gelirle Afrikalı kadın ve çocukların sosyal alanlardaki ihtiyaçları karşılanıyor.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, "Kadın girişimcilerin ürettiği malzemeleri alıp buraya getirdik. Dolayısıyla TİKA'nin eğittiği bu kadınların ürünlerini satın alarak da onlara destek oluyoruz" dedi.

Afrika Evi, Emine Erdoğan'ın himayesinde 2016'da "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler" sloganıyla kuruldu. Yürütülen sosyal, sanatsal ve ticari faaliyetler kültürel diplomaside örnek oldu.

Kültürel diplomasi örneği oldu

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, "Biliyorsunuz dış politikamızda Afrika açılımı var dolayısıyla başkentimizde böyle güzel bir Afrika evinin olması Afrika kültürünün tanıtılması açısından çok değerli" diyor.

Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Sibel Erkan, "Onların el ürünlerini o ülkenin yaşantısını renklerini çok sanatkar bir şekilde ortaya koyduklarına inanıyorum. Orada gördüklerim ve burada gördüklerim birbirini tamamlıyor aslında" şeklinde konuştu.

Ziyarette, büyükelçiler ve eşlerine Afrika Evi tarafından basılan "Afrika Atasözleri" ve Emine Erdoğan'ın "Afrika Seyahatlerim" kitabı hediye edildi.

Büyükelçi ve eşlerine, Afrika Evi'nde yapılan çalışmalar da anlatıldı.