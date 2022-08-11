Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korg. Kurbanov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korg. Bahadır Kurbanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayi alanında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede iki kardeş ülke arasındaki askerî eğitim iş birliği faaliyetlerinin artarak devamı konusundaki anlayış vurgulandı.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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