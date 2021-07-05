Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı.

Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de Kılıçdaroğlu hakkında Meclis'e gönderilen fezlekeydi.

"Demirden korksak trene binmeyiz"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel başkanımız doğruları söyledi. Biz demirden korksak trene binmeyiz. Bizler zulmü alkışlayan, zalimi seven olmayız. Biz biliriz ki; haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" dedi.

İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in ''İttifakı büyüteceğiz'' yönündeki açıklamalarını değerlendiren Öztrak, "Millet ittifakının ortakları belli ve millet ittifakının genişlemesi de ancak mevcut ortakların kararıyla olabilir" açıklamasını yaptı.