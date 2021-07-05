Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ elebaşının yeğeni tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve örgütün bölge öğrenci sorumlusu olarak faaliyet yürüten Munise Gülen tutuklandı.
İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalanan FETÖ elebaşının yeğeni Munise Gülen, sorgusunun ardından adliyeye gönderildi.
Savcılık ifadesi sonrası Gülen, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Karabağlar ilçesindeki bir adreste yakalanan Munise Gülen'in terör örgütünün öğrenci sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğüne dair itirafçı beyanları bulunuyordu.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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