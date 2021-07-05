İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da uçakta gözaltına alınan 'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemler sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde gözaltında bulunan Aydın'ın Brezilya'dan yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evraklar, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırıldı.

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere yaklaşık 60 sayfalık sorular hazırlandı.

Çiftlik Bank’ın kurucusu "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, bu akşam ifade verecek. Mehmet Aydın’a yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandı. Soruşturmaya dair son gelişmeleri @trthaber muhabiri Büşra Çelik aktardı.https://t.co/lpbCMgeBaz pic.twitter.com/Moh84xtEHF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 5, 2021

Polis ekiplerince, ifade alma işlemine bu gece başlanacağı öğrenildi.