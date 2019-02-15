Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Türkiye, Rusya ve İran'ın bir araya geldiği dördüncü kez düzenlenen Üçlü Zirve hakkında paylaşımda bulundu.

"Türkiye, Suriye krizinin çözümüne katkı sunmaya devam edecek"

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de barış ve istikrarın tesisi için yürütülen ortak çalışmaları gözden geçirmek üzere dördüncü kez Üçlü Zirvede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan liderliğinde Türkiye, Suriye krizinin çözümüne katkı sunmaya devam edecek. pic.twitter.com/RI2hITBxj5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 14 Şubat 2019

Altun, Türkiye'nin Suriye'deki krizin çözümü için çalışmaya devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de barış ve istikrarın tesisi için yürütülen ortak çalışmaları gözden geçirmek üzere dördüncü kez Üçlü Zirvede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan liderliğinde Türkiye, Suriye krizinin çözümüne katkı sunmaya devam edecek."

Liderlerden ortak bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi'de dördüncü kez bir araya geldi.

Liderler zirve sonrası ortak bildiri yayımladı. Açıklamada, "Terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair her türlü girişimi reddetmiş, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin milli güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

Bir sonraki Üçlü Zirve'ye Türkiye ev sahipliği yapacak.

Kaynak: TRT Haber