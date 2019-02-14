Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Sanatoryum Rus'da bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pokomov ve Devlet Protokol Müdürü Igor Bogdanov ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Öziğci ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Türkiye'ye gitti.

Kaynak: AA